Справила фізіологічні потреби у ТЦК: на Хмельниччині стався конфлікт між жінкою та військовими (відео)

Поліція вже почала розслідування

У Хмельницькій області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства у приміщенні Дунаєвецького територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там відбувся конфлікт між працівниками ТЦК і представниками громадської організації "Доста Україна".

Про це повідомила інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталя Вінцарська, пише Суспільне Хмельницький. За її словами, у п'ятницю, 12 квітня, було внесено відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань.

Вона також зазначила, що кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Своєю чергою громадська організація "Доста Україна" на своїй сторінці у Facebook опублікувала відео, на якому її представники кажуть про те, що працівники ТЦК нібито побили жінку. За їхніми словами, вона прийшла дізнатися, чому не відпускають чоловіка, у якого є документи, що його матір потребує постійного догляду через стан здоров’я. Представники громадської організації запевняють, що у жінки забрали телефон, її вигнали з приміщення і штовхнули, через що вона вдарилась головою об асфальт. На відео зафіксовано, що медики надають жінці допомогу.

Водночас служба зв’язків з громадськістю Хмельницького ОТЦК та СП повідомила, що у Дунаївцях представники громадської організації "Доста Україна" здійснили провокацію в приміщенні ТЦК. Там зазначили, що одна із жінок "вчинила ганебну хуліганську дію", та відмовлялась покинути приміщення, не реагувала на вимоги поліцейських.

"На своїй сторінці ГО "Доста Україна" у Facebook цю подію висвітлено як побиття активістки військовослужбовцями ТЦК, що є не правдивою інформацією. У лікарні умовна "потерпіла" відмовилась від проходження медогляду та госпіталізації.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. Зазначаємо, що у своїй роботі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки керуються виключно чинним законодавством. В той же час з боку військовослужбовців не було вчинено жодних протиправних дій щодо представників громадської організації", — йдеться у повідомленні.

Крім того, в Оперативному командуванні "Захід" повідомили, що у Дунаївцях представниця громадської організації "Доста Україна" "вчинила провокацію в приміщенні ТЦК шляхом справляння фізіологічних потреб". Там зазначили, що жінка відмовлялась покинути приміщення та не реагувала на вимоги поліцейських.

"На сторінці ГО у Facebook цю подію висвітлено як побиття активістки військовослужбовцями ТЦК. У лікарні "потерпіла" відмовилась від проходження медогляду та госпіталізації", — зазначили у командуванні.

У Сухопутних військах Збройних сил України також відреагували на інцидент. Там назвали його провокацією.

"Мережа ворожих телеграм-ресурсів розганяє повідомлення про нібито побиття військовослужбовцями ТЦК та СП представниці громадської організації "Доста Україна" на Хмельниччині. Відповідально заявляємо, що жодна з озвучених "потерпілою" на відео тез не відповідає дійсності, а щодо Збройних сил триває чергова ворожа провокація", — сказано у повідомленні

У Сухопутних військах зазначили, що на території ТЦК та СП громадянка "справила фізіологічні потреби прямо на очах у ветеранів російсько-української війни". За фактом хуліганства поліція відкрила кримінальне провадження.

"Готуємо звернення до Служби безпеки України та вимагаємо розслідування поведінки громадян, які відверто працюють на догоду ворогу, кричуще знецінюють воїнів та роботу Збройних сил. Також звертаємося до органів протидії дезінформації щодо більш активного інформування громадян про розгортання ворожих інформаційних вкидів", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Хмельниччині жінки напали на мікроавтобус ТЦК, а одна з них навіть вибила палицею вікна. За цей вчинок вона отримала штраф у розмірі 85 гривень.