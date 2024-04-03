Жінка трощила автомобіль ТЦК: поліція прокоментувала напад в Хмельницький області (відео)

У ТЦК заявили, що військовослужбовці ТЦК — це частина ЗСУ

Поліція розслідуватиме випадок, де жінка псувала автомобіль співробітників територіального центру комплектування. Це сталося у Хмельницькій області.

Правоохоронці відкрили адміністративне впровадження за статею 173 "Дрібне хулігантство". Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю Хмельницького ОТЦК та СП.

Зазначається, що санкції статті передбачають накладення штрафу у розмірі 3-7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 119 грн), громадські роботи на строк 40-60 годин, виправні роботи на строк 1-2 місяці з відрахуванням 20% заробітку, адміністративний арешт на строк до 15 діб.

У ТЦК заявили, що таким чином хочуть вкотре нагадати кожному, що військовослужбовці ТЦК — це частина ЗСУ.

"Будь-яка протиправна дія стосовно військовослужбовців буде нести за собою покарання. Не піддавайте себе небезпеці", — заявили в ТЦК.

Як відомо, в мережі з'явилося відео, на якому видно, як одна з жінок б’є по лобовому склу автомобіля захисного кольору із маркуванням білого хреста. При цьому, чоловік у військовій формі, який був на водійському місці, втікає з місця події.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у мережі засвітилося відео, на якому зафіксовано конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК у місті Київ. Невідома жінка намагалася перешкоджати військовослужбовцям у виконанні їхніх службових обов’язків. До неї приєднався літній чоловік, будучи напідпитку, замахнувся на одного з військових табуретом.