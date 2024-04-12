На Львівщині начальника ТЦК засудили за мобілізацію чоловіка: що було не так і що вирішив суд

На постанову суду ще може бути подана апеляція

У Львівській області начальника ТЦК міста Радехів Василя Феру, який мобілізував на військову службу заброньованого працівника, визнали винним у перевищенні повноважень. Радехівський районний суд покарав його штрафом у розмірі 17 тис. грн.

За матеріалами справи, наприкінці січня працівник Молочної компанії "Галичина" самостійно прибув у районний ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних, при цьому надав посадовцям військкомату витяг з наказу Мінекономіки про бронювання, пише zaxid.net. Водночас за даними державного реєстру призовників згаданий чоловік виявився у розшуку.

Цього ж дня чоловіка скерували для проходження ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. За два дні йому виписали повістку, від якої він відмовився. Попри це, начальник ТЦК, полковник Василь Фера включив згаданого військовозобов’язаного до наказу про призов за мобілізацією.

Під час перевірки факту бронювання Військова служба правопорядку скерувала запит до ТОВ "Молочна компанія "Галичина" та отримала підтвердження, що згаданий працівник включений до списку заброньованих та відповідно до наказу Мінекономіки мав відстрочку від проходження військової служби на пів року – з серпня до середини лютого 2024 року.

Суд з’ясував, що начальник ТЦК, прийнявши рішення про призов заброньованого працівника, вчинив перевищення влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 172-14 КУпАП). У суді Фера свою вину у вчиненому правопорушенні визнав частково.

Суддя Ольга Куцик-Трускавецька визнала начальника ТЦК винуватим у вчиненні військового адміністративного правопорушення і призначила йому штраф у розмірі 17 тис. грн. На постанову суду ще може бути подана апеляція.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Хмельниччині жінки напали на мікроавтобус ТЦК, а одна з них навіть вибила палицею вікна. За цей вчинок вона отримала штраф у розмірі 85 гривень.