Справила физиологические потребности в ТЦК: на Хмельнитчине произошел конфликт между женщиной и военными (видео)

Полиция уже начала расследование

В Хмельницкой области полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства в помещении Дунаевецкого территориального центра комплектования и социальной поддержки. Там произошел конфликт между работниками ТЦК и представителями общественной организации "Доста Украина".

Об этом сообщила инспектор по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталья Винцарская, пишет Общественное Хмельницкий. По ее словам, в пятницу, 12 апреля, были внесены сведения в единый реестр досудебных расследований.

Она также отметила, что уголовное производство возбуждено по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

В свою очередь общественная организация "Доста Украина" на своей странице в Facebook опубликовала видео, на котором ее представители говорят о том, что работники ТЦК якобы избили женщину. По их словам, она пришла узнать, почему не отпускают мужа, у которого есть документы, что его мать нуждается в постоянном уходе из-за состояния здоровья. Представители общественной организации уверяют, что у женщины забрали телефон, ее выгнали из помещения и толкнули, из-за чего она ударилась головой об асфальт. На видео зафиксировано, что медики оказывают женщине помощь.

В то же время служба по связям с общественностью Хмельницкого ОТЦК и СП сообщила, что в Дунаевцах представители общественной организации "Доста Украина" совершили провокацию в помещении ТЦК. Там отметили, что одна из женщин "совершила позорное хулиганское действие", и отказывалась покинуть помещение, не реагировала на требования полицейских.

"На своей странице ОО "Доста Украина" в Facebook это событие отражено как избиение активистки военнослужащими ТЦК, что не является правдивой информацией. В больнице условная "потерпевшая" отказалась от прохождения медосмотра и госпитализации. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства. В своей работе территориальные центры комплектования и социальной поддержки руководствуются исключительно действующим законодательством. В то же время со стороны военнослужащих не было совершено никаких противоправных действий в отношении представителей общественной организации", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Оперативном командовании "Запад" сообщили, что в Дунаевцах представительница общественной организации "Доста Украина" "совершила провокацию в помещении ТЦК путем справления физиологических потребностей". Там отметили, что женщина отказывалась покинуть помещение и не реагировала на требования полицейских.

"На странице ОО в Facebook это событие отражено как избиение активистки военнослужащими ТЦК. В больнице "потерпевшая" отказалась от прохождения медосмотра и госпитализации", — отметили в командовании.

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины тоже отреагировали на инцидент. Там его назвали провокацией.

"Сеть вражеских телеграмм-ресурсов разгоняет сообщения о якобы избиении военнослужащими ТЦК и СП представительницы общественной организации "Доста Украина" в Хмельницкой области. Ответственно заявляем, что ни один из озвученных "потерпевшей" на видео тезисов не соответствует действительности, а в отношении Вооруженных сил продолжается очередная вражеская провокация", — говорится в сообщении

В Сухопутных войсках отметили, что на территории ТЦК и СП гражданка "справила физиологические потребности прямо на глазах у ветеранов российско-украинской войны". По факту хулиганства полиция открыла уголовное производство.

"Готовим обращение в Службу безопасности Украины и требуем расследования поведения граждан, которые откровенно работают в угоду врагу, кричаще обесценивают воинов и работу Вооруженных сил. Также обращаемся в органы противодействия дезинформации насчет более активного информирования граждан о развертывании вражеских информационных вбросов", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Хмельницкой области женщины напали на микроавтобус ТЦК, а одна из них даже выбила палкой окна. За это она получила штраф в размере 85 гривен.