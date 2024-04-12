Тримав у заручниках та махав зброєю? На Одещині співробітник ТЦК влаштував переполох у поліклініці

Військовослужбовця було затримано після інциденту

На Одещині у співробітника військкомату відбулася сутичка з персоналом поліклініки. Медичним працівникам довелося викликати вбрання поліції через поведінку чоловіка.

У зв’язку з пригодою начальником територіального центру комплектування розпочато службове розслідування. Про це повідомили на сторінці Одеського обласного ТЦК та СП у Facebook.

"У Болградській центральній лікарні під час відвідування лікаря між військовослужбовцем одного з районних ТЦК та СП з роти охорони та персоналом лікарні сталася сутичка. Через агресивну поведінку військового медичні працівники викликали представників поліції", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами службового розслідування винні будуть встановлені та притягнуті до відповідальності.

"Командування Одеського обласного ТЦК та СП категорично засуджує будь-які прояви некоректної поведінки, зверхнього ставлення та порушення законодавства як підлеглим особовим складом, так і подібні прояви у суспільстві щодо військовослужбовців", — сказали в ТЦК.

Що пишуть ЗМІ про скандал

За даними видання "Бессарабії INFORM", що посилається на свої джерела, чоловік погрожував зброєю співробітникам поліклінічного відділення. Відомо, що він є військовослужбовцем місцевого ТЦК, служить тут після активної участі у бойових діях на фронті та має контузії.

Того дня він нібито приходив на прийом до психіатра. У ході розмови у присутності ще одного лікаря та медсестри розлютився і став "розмахувати пістолетом", попередньо, газовим, перед обличчям і кидати зброю на стіл.

При цьому чоловік не дозволяв вийти з приміщення лікаря та медсестри. Останній таки вдалося це зробити, і вона відразу звернулася до поліції.

Наразі військовослужбовця затримано. Проводиться розслідування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Рівному начальник ТЦК потрапив у скандал після того, як у мережі з’явилися відео з його кабінету. На них він цілується із підлеглими.