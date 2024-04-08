Жінка напала на співробітників ТЦК на Хмельниччині та пошкодила їхнє авто: їй загрожує смішний штраф

Розміру штрафу точно не вистачить навіть на те, щоб відновити пошкоджене скло

На Хмельниччині днями жінки напали на мікроавтобус ТЦК, а одна з них навіть вибила палицею вікна. Тепер стало відомо, що за цей вчинок вона отримає штраф у розмірі 85 гривень.

Як інформує Главком, про це йдеться у рішенні суду. Машиністку з прання білизни Кунівського закладу дошкільної освіти "Берізка" звинуватили за статтею про дрібне хуліганство.

Слідство встановило, що 29 березня 2024 року жінка нецензурно висловилася у бік представників військкомату, після чого за допомогою палиці пошкодила вікна службового мікроавтобуса Mercedes-Benz.

Порушниця розкаялася у скоєному та визнала провину, хоча попросила суд взяти до відома її тяжкий стан, пов’язаний із переживаннями через сина, який давно мобілізований.

Хоча сторона потерпілих запросила максимальне покарання у вигляді 15 діб адміністративного арешту, але суд все ж таки взяв до уваги пом’якшувальні обставини у вигляді щирого каяття. Також суд зважив на те, що жінка не притягувалася до відповідальності та працює у дошкільному закладі.

Таким чином він заплатить штраф у розмірі 85 гривень та 605,6 гривні судового збору.

Як повідомлялося раніше, у мережі з’явилося відео конфлікту між людьми та працівниками ТЦК у Києві. Невідома жінка намагалася перешкодити військовослужбовцям у виконанні їхніх службових обов’язків, до неї також приєднався літній чоловік у стані алкогольного сп’яніння та замахнувся на одного з військових табуретом.