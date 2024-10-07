У лікарки з Житомира знайшли "килим з доларів": вона допомагала ухилянтам (фото)

Поліція ще продовжує розслідування

В Житомирі правоохоронці провели обшук у лікарні, яку підозрюють у причетности до схеми ухилення від мобілізації. Під час нього було вилучено понад 4,4 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба ГУ Національної поліції в Житомирській області. За даними правоохоронців, група медиків допомагала військовозобов’язаним отримувати фіктивні групи інвалідності. Серед фігуранток виявили лікарку, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії.

Як з’ясували поліцейські, низка чоловіків призовного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ, однак у їх медичній документації були наявні такі висновки. Усі документи підготувала 56-річна лікарка одного з діагностичних центрів. Ці документи стали однією з підстав визначення у них захворювання, що пов’язане з інвалідністю.

Крім того, поліція провела обшуки за місцем проживання жінки. У результаті вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності. Попередня правова кваліфікація — ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

У поліції зазначили, що у серпні вже викрили медсестру одного з медзакладів Житомира у хабарництві, пов’язаному з встановленням груп інвалідності для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Тоді її затримали у центрі міста під час отримання частини "подяки". Тож нині триває розслідування всієї протиправної схеми.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило на незаконному збагачені керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина, який обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. У них знайшли майже 6 мільйонів доларів США готівкою у різних валютах.