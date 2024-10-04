Повна тумбочка та ліжко грошей: у топчиновників на Хмельниччині знайшли мільйони доларів, фото вже стали мемами

Фігурантам загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна

Державне бюро розслідувань викрило на незаконному збагачені керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина, який обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. У них знайшли майже 6 мільйонів доларів США готівкою у різних валютах.

Про це повідомила пресслужба ДБР. Правоохоронці провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців. Це відбувалося у межах кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби.

У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

У ДБР зазначили, що гроші знаходили практично в кожному куточку квартири – у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час обшуку посадовиця намагалась викинути дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Також правоохоронці виявили, що родині топчиновників належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2 в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів США. Всі ці статки вони не внесли до своїх щорічних декларацій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадових осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів.

Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України).

Українці у соцмережах бурхливо відреагували на це повідомлення. Відомі українські блогери також прокоментували цей обшук, вони зазначили, що знайдені гроші можна було витратити на закупівлю дронів для ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Одещині у бійців вкрали 4 млн грн. ДБР розбирається з начальством військової частини.