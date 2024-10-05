Стало відомо, скільки точно грошей знайшли у топчиновниці МСЕК, яка стала мемом

Жінка намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно

Державне Бюро розслідувань повідомило про затримання керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи за підозрою у незаконному збагаченні на мільйони доларів. ДБР не назвало ім'я затриманої, проте з опису обставин зрозуміло, що це Тетяна Крупа, в якої вдома 4 жовтня знайшли велику суму грошей.

У ДБР також назвали точну суму грошей, яку знайшли вдома у чиновниці та її родичів під час обшуків. Йдеться про значні кошти та інші цінності:

майже 5 млн 244 тис. доларів США,

300 тис. євро,

понад 5 млн грн,

брендові прикраси та коштовності.

"Жінка намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно", — йдеться у повідомленні.

Крім того, в робочому кабінеті Тетяни Крупи було виявлено 100 тис. доларів США. Також там знайшли низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Керівниці Хмельницького МСЕК повідомили про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

В Офісі генпрокурора додали, що гроші, які було знайдено при обшуках, фігурантка не внесла до своїх щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування. Їх вилучено, визнано речовими доказами та передано на відповідальне зберігання до банку. Прокурор вніс до суду клопотання про арешт цих коштів.

"Перевіряються підстави набуття родичами підозрюваної великої кількості об’єктів нерухомості за кордоном та в Україні, елітного автопарку, корпоративних прав та рахунків за кордоном з майже 2,3 млн доларів США", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" публікував свіжі меми на фото чоловіка Крупи, який лежить на ліжку, заваленому пачками доларів. Деякі з них дуже смішні.