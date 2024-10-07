У врача из Житомира нашли "ковер из долларов": она помогала уклонистам (фото)

Полиция продолжает расследование

В Житомире правоохранители провели обыск в больнице, которую подозревают в причастности к схеме уклонения от мобилизации. Во время него было изъято более 4,4 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Житомирской области. По данным правоохранителей, группа медиков помогала военнообязанным получать фиктивные группы инвалидности. Среди фигуранток обнаружили врача, которая выдавала поддельные выводы магнитно-резонансной томографии.

Как выяснили полицейские, ряд мужчин призывного возраста в течение нескольких последних лет не проходили обследования МРТ, однако в их медицинской документации имелись следующие выводы. Все документы подготовила 56-летняя врач одного из диагностических центров. Эти документы стали одним из оснований определения у них заболевания, связанного с инвалидностью.

Кроме того, полиция провела обыски по месту жительства женщины. В результате изъяли 80 тысяч долларов, более 23 тысяч евро, а также несколько жестких дисков, оптические носители информации, ноутбук, мобильный телефон и другие вероятные доказательства противоправной деятельности. Предварительная правовая квалификация — ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

В полиции отметили, что в августе уже разоблачили медсестру одного из медучреждений Житомира во взяточничестве, связанном с установлением групп инвалидности для военнослужащих и военнообязанных. Тогда она была задержана в центре города во время получения части "благодарности". Поэтому сейчас идет расследование всей противоправной схемы.

Напомним, Государственное бюро расследований разоблачило на незаконном обогащенную руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына, занимающего руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. У них нашли почти 6 миллионов долларов США наличными в разных валютах.