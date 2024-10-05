Будуть перевіряти усі висновки МСЕК та ВЛК? В одній з областей вдались до жорстких заходів

Корупційна справа "мільйонерки" з МСЕК сколихнула країну

На Волині почнуть перевіряти рішення МСЕК та військово-лікарської комісії (ВЛК) на тлі корупційного скандалу з головою Хмельницької установи, у якої знайшли вдома понад 6 млн доларів.

Про це повідомив начальник ОВА Юрій Погуляйко. За його словами, в області діє 10 медико-соціальних експертних комісій, висновки яких обов'язково слід перевірити.

"Корупційний випадок з МСЕК в одній з областей сколихнув всю країну. Цинізм та зухвалість ситуації просто вражає. Саме тому від сьогодні на Волині посилюємо роботу для недопущення корупції, особливо в установах, які безпосередньо впливають на мобілізацію", — сказав Погуляйко.

Він наголосив, що правоохоронцям доручено негайно розпочати роботу з перевірки рішень МСЕК і ВЛК. Якщо буде виявлено факт фіктивного діагнозу чи необґрунтованого висновку — ініціювати перегляд рішення та розпочати розслідування.

"Невідкладно розпочинається робота з викриття корупційних правопорушень у сфері службової діяльності системи МСЕК та військово-лікарської експертизи. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації доручено посилити моніторинг рішень МСЕК та ВЛК", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що під час обшуку будинку голови Хмельницького МСЕК Тетяни Крупи було знайдено понад 6 млн доларів, її звинувачено у незаконному збагачені. Наразі розпочато досудове розслідування.

Раніше "Телеграф" розповідав, що загрожує ухилянтам, які користувались "послугами" голови ХмельницькоЇ МСЕК.