Що загрожує ухилянтам, які звертались до "мільйонерки" та голови МСЕК Хмельниччини

Штрафом усе не обмежиться

Ухилянтам, які користувались послугами затриманої голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи може загрожувати до 5 років ув'язнення. Зараз Державне бюро розслідування (ДБР) вивчає список її "клієнтів".

Про це розповіла адвокатка Наталія Свірневська Суспільне Хмельницький. Вона наголосила, що "клієнтів" Крупи мають знайти та перевірити.

"Треба буде встановлювати, правильний чи неправильний вказаний діагноз. Під час допиту повинні з'ясувати, чому людина звернулась у МСЕК. Можна перевірити, чи зверталась вона раніше за такою допомогою. Якщо доведуть, що діагноз неправильний, то будуть досліджуватися питання, як вдалось знайти людей, які погодились його встановити", — сказала адвокатка.

За її словами, якщо буде доведено, що у людини зі списку діагноз "встановлений" з метою ухилення від мобілізації, їй може загрожувати відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України. А санкція статті передбачають покарання — ув'язнення від трьох до п'яти років.

Водночас, якщо, окрім фіктивного діагнозу, ще буде виявлено і хабар, це вже можуть кваліфікуватися за статтею 369 Кримінального кодексу України, яка передбачає або штраф до 4 тисяч грн, або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або ув'язнення на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

"Будуть з'ясовувати, чи їх змусили дати хабар, чи вони самі його пропонували. Від цього залежатиме не тільки кваліфікація, але й міра покарання", — пояснила Наталія Свірневська.

Нагадаємо, що під час обшуків кабінету голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи було виявлено список "клієнтів" та їх фіктивні діагнози.

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