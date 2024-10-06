Підтримав корупцію у МСЕК? Заява нардепа викликала резонанс у мережі

Заява нардепа викликала хвилю обговорень у мережі

Народний депутат Дмитро Гурін опублікував у своїх соцмережах повідомлення про скандальну історію з корупцією у Медико-соціальній експертній комісії. Цим він спричинив хвилю критики.

Своє початкове повідомлення він оприлюднив у соцмережі X. Після того, як воно розлетілося мережею, нардеп оприлюднив ще одне, яке лише посилило ситуацію.

"Найкрінжовіші тейки в історії з хабарниками з МСЕК — що в бюджеті тим часом не вистачає грошей, а ми піднімаємо податки. Хабарництво — кримінальний злочин і є неприпустимим. Але як саме в бюджеті стане більше грошей, якщо МСЕК перестане брати хабарі?", — Написав він і закликав людей "включати логіку".

У коментарях до запису він спробував пояснити думку та наполягав на тому, що навіть якщо МСЕК почнуть виконувати свої обов’язки як належить, то грошей у бюджеті більше не стане.

Користувачі мережі, своєю чергою, зазначили, що це не відповідає дійсності.

Нардеп вирішив продовжувати гнути свою лінію, навіть попри те, що його заява викликала вкрай негативну реакцію серед українців.

Як відомо, нардеп Гурін народився на Хмельниччині, дитинство провів у Донецькій області, а свою кар’єру розпочав у Росії. Після захоплення росіянами Криму він повернувся до України, де відкрив власну агенцію діджитал-комунікацій та реклами. Потім був радником з комунікацій у Міністерстві охорони здоров’я, а у 2019 році він пройшов до парламенту від партії "Слуга народу", здобувши перемогу на мажоритарному окрузі у Києві.

У липні 2024 року він потрапляв в історію із голосуванням за законопроєкт про дозвіл для корупціонерів йти на угоду зі слідством та сплачувати штраф за скоєне правопорушення. Сам він заявив, що нібито переплутав кнопку та проголосував помилково.