У Полтаві виникли серйозні проблеми зі світлом та водою: в чому причина

Комунальники працюють над усуненням аварійної ситуації

У четвер, 10 вересня, в електромережі Полтави спостерігається понижена напруга. Причиною цього стала аварія на одному з об'єктів енергопостачання.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали. Через це жителям міста, у яких не встановлені стабілізатори чи захисні реле напруги, порадили тимчасово вимкнути з розеток або не включати чутливі до стабільної напруги прилади: котли, пральні машини та холодильники.

Крім того, у "Полтававодоканалі" повідомили, що через аварію в електромережах призупинене водопостачання в деяких мікрорайонах міста. Зокрема, без водопостачання залишилися Пушкарівський (Половки) мікрорайон, Браїлки, Алмазний, Розсошенці, Сади-1, Сади-2, Огнівка та частина центру Полтави.

Водночас у "Полтававодоканалі" зазначили, що найближчим часом водопостачання буде відновлене в повному обсязі. Вже заживлені найбільші об’єкти підприємства — очисні споруди та водозабори.

Своєю чергою енергетики поки не коментують проблеми з напругою. За даними ЗМІ, неофіційно відомо, що проблеми в електромережі повністю будуть усунуть ввечері поточного дня.

Як повідомили Повітряних Сил ЗСУ, в результаті російського удару ракетами та ударними БпЛА було уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури на Одещині, Полтавщині та Донеччині. Водночас там не уточнили, які саме об'єкти постраждали.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в "Укренерго" прогнозували, що відключення світла в Україні взимку будуть, але гуманітарної катастрофи через це не станеться.