До 18 години взимку без світла: міністр енергетики Галущенко оцінив реальність такого сценарію

Потрібно готуватися до гірших сценаріїв, але сьогодні назвати якісь конкретні цифри просто неможливо

Прогноз про відключення світла взимку до 18 години "досить умовний". На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко, коментуючи відповідну заяву місії ООН з прав людини. Чиновник пролив світло на ситуацію та розповів про те, що зараз відбувається в енергосистемі країни.

За його словами, ця тема є дуже "гарячою" і тому в інформпросторі з’являється багато спекуляцій. Галущенко наголосив, що зима справді буде складною, але назвати конкретні графіки відключень електроенергії дуже складно та навіть неможливо.

"На жаль, цю тему сьогодні намагаються коментувати всі міжнародні організації. Якщо ми говоримо професійно, то є міжнародні енергетичні агентства, і ми попросили їх зробити звіт. Ось вони сказали, що зима буде складною, а може бути, найскладнішою", — пояснив міністр.

Глава Міненерго зазначив, що у звітах не йдеться про години відключень, тому що є велика кількість факторів, що впливають на це. Саме тому назвати якісь конкретні цифри просто неможливо.

"Тому багато спекуляцій, різні експерти кажуть різні цифри, але все залежить від майбутніх ударів по енергетиці. Не самого факту ударів, а наслідків впливу ударів на енергосистему. Спрогнозувати це сьогодні неможливо, але я кажу, що давайте готуватися до найгірших сценаріїв. Однак ми робимо все, щоб це ніколи не знадобилося", — додав він.

Нагадаємо, що після однієї з наймасовіших атак на енергетичну інфраструктуру 26 серпня в Україні було запроваджено жорсткі графіки відключень світла.

Армія РФ могла використовувати дрони, а також крилаті, керовані та високошвидкісні ракети наземного, повітряного та морського базування. Російські війська запускали зброю з аеродрому Єйськ Краснодарського краю РФ, мису Чауда в Криму, а також з аеродрому Халіно, що у Курській області.

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