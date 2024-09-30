П’ять годин без світла у кращому випадку: українців закликають готуватись до складної зими

Експерти галузі попереджають про серйозні виклики

Відключення електроенергії в Україні цієї зими стануть неминучими. Навіть за найоптимістичнішого сценарію українці залишатимуться без світла до 5 годин на добу.

Експерти галузі попереджають про серйозні виклики для енергетичної системи країни. Про це повідомляє впливове видання Financial Times, посилаючись на заяви українських енергетиків.

За інформацією компанії ДТЕК, п'ятигодинні щоденні відключення електроенергії очікуються навіть за умови відсутності нових атак на енергосистему з боку Росії та збереження температури не нижче -15 градусів. Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко наголошує на необхідності децентралізації енергетичної системи (появи великої кількості невеликих об’єктів генерації, а також активну участь споживачів у виробленні та балансуванні енергії, — Ред.) для забезпечення енергетичної безпеки в майбутньому.

Володимир Кудрицький, який раніше очолював "Укренерго", зауважив, що головна проблема цьогорічного зимового періоду – пошкодження основних електростанцій, а не підстанцій. На відміну від підстанцій, які здебільшого захищені укриттями і швидко ремонтуються, відновлення електростанцій потребує значно більше часу та ресурсів.

"Дефіцит та відключення неминучі", – стверджує Кудрицький. Він зазначає, що масштаб цих перебоїв залежатиме від ефективності захисту електростанцій. На його думку, критично важливим є забезпечення надійної протиповітряної оборони. Водночас експерт наголошує на необхідності паралельного процесу децентралізації енергетичної системи для підвищення її стійкості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відключення світла можуть погіршити боєздатність ЗСУ. Це може вплинути на забезпечення українських військ на фронті.