Блекаут на 5 днів: за яких умов Україну може накрити тотальна темрява

Світла може не бути 14-16 годин на добу

Україні загрожує масштабний блекаут у разі атаки на атомні електростанції. Цей сценарій може призвести до відключення світла на кілька днів по всій країні.

Якщо Росія виведе з ладу хоча б одну АЕС, наслідки будуть відчутні для всіх регіонів. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Главреду.

Він зазначив, що відновлення електропостачання у такому разі займе щонайменше 3-4 дні. Перший день буде особливо складним — світло подаватимуть лише на 1-2 години. Поступове відновлення до 4-6 годин на добу триватиме 4-5 днів.

Харченко наголосив, що атомна генерація наразі є основним джерелом електроенергії в Україні. Без неї енергосистема просто не може функціонувати. Експерт зазначив, що немає публічної інформації про будівництво захисних споруд для відкритих розподільчих пристроїв АЕС цього року. Водночас на об'єктах Укргідроенерго та Укренерго такі роботи тривають, але їх мінімальний термін становить 7-8 місяців.

Ситуація з гідроелектростанціями, які постраждали від літніх атак, менш критична. Взимку вони не так важливі через низький рівень води. ГЕС здебільшого допомагають балансувати систему. До того ж Укргідроенерго будує захисні споруди, щоб зменшити ризик нових атак.

Відключення світла взимку залежатимуть ще й від погоди. За температури від 0 до +5°C можливі перерви на 2-4 години щодня. Якщо буде -10…-15°C протягом двох тижнів, світла може не бути 14-16 годин на добу. Багато залежить від того, як часто і наскільки успішно Росія атакуватиме енергетичні об'єкти.

Експерт відзначив, що багато міст добре готуються до опалювального сезону. Особливо він виділив Київ, Одесу, Львів, Харків, Херсон, Миколаїв, Житомир, Полтаву та Вінницю. Проте, на його думку, найскладніше буде Києву, Одесі та Харкову через їхню залежність від зовнішнього енергопостачання.

Щодо газу, то Харченко не бачить проблем. Україна має достатні запаси та резерви. Газова генерація в країні майже не розвинена, крім деяких об'єктів у великих містах, переважно в Києві.

У майбутньому Україна планує будувати нові енергетичні потужності. Це дозволить додати більше сонячних та вітрових електростанцій і знизити ціни на електроенергію. Згодом розвиватимуть біогазові технології та нові атомні реактори.

Харченко вважає, що за 3-5 років Україна зможе відновити експорт електроенергії до Європи. Але найближчі 2-3 роки відключення світла залишаться звичним явищем. Навіть кінець війни не вирішить миттєво всі проблеми з електропостачанням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що забезпечити 10 годин звʼязку без світла не вийде. Оператори пояснили чому.