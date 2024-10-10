В Полтаве возникли серьезные проблемы со светом и водой: в чем причина
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Коммунальщики работают над устранением аварийной ситуации
В четверг, 10 сентября, в электросети Полтавы наблюдается пониженное напряжение. Причиной тому стала авария на одном из объектов энергоснабжения.
Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы. Поэтому жителям города, у которых не установлены стабилизаторы или защитные реле напряжения, посоветовали временно выключить из розеток или не включать чувствительные к стабильному напряжению приборы: котлы, стиральные машины и холодильники.
Кроме того, в "Полтававодоканале" сообщили, что из-за аварии в электросетях в приостановлено водоснабжении в некоторых микрорайонах города. В частности, без водоснабжения остались Пушкаровский (Половки) микрорайон, Браилки, Алмазный, Рассошенцы, Сады-1, Сады-2, Огневка и часть центра Полтавы.
В то же время в "Полтававодоканале" отметили, что в ближайшее время водоснабжение будет восстановлено в полном объеме. Уже заживлены самые крупные объекты предприятия – очистные сооружения и водозаборы.
В свою очередь энергетики пока не комментируют проблемы с напряжением. По данным СМИ, неофициально известно, что проблемы в сети полностью будут устранены вечером текущего дня.
Как сообщили Воздушных Сил ВСУ, в результате российского удара ракетами и ударными БПЛА были поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Одесской, Полтавской и Донбассе. В то же время там не уточнили, какие именно объекты пострадали.
Как сообщал "Телеграф" ранее, в "Укрэнерго" прогнозировали, что отключения света в Украине зимой будут, но гуманитарной катастрофы из-за этого не произойдет.