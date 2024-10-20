Вкрадені в Маріуполі леви загризли робітницю зоопарку в Криму: у мережі говорять про карму

Жінка забула опустити перегородку та поплатилася життям

В окупованому Криму викрадені з Маріуполя леви роздерли робітницю зоопарку. Місцева "влада" своєю чергою робить все, щоб не вплутуватися в цю історію.

Про смерть Леокадії Перевалової місцеві ЗМІ повідомили 16 жовтня, проте ситуація набрала обертів лише через кілька днів. "Крим.Реалії" повідомляє, що зоозахисники звернулися до місцевих адміністрацій, але отримали лише відмовки.

Повідомлялося, що Перевалова пропрацювала у парку левів "Тайган" 18 років і деяких місцевих тварин знала ще кошенятами. Але двох левиць та лева привезли до зоопарку лише рік тому з окупованого Маріуполя.

За даними власника "Тайгана" Олега Зубкова, жінка забула опустити грати-заслінку, яка відокремлювала її від хижаків, і увійшла до вольєра. Леви помітили беззахисну людину і скористалися моментом. Пропажу Перевалової виявили не відразу, а коли її тіло знайшли, допомагати було вже пізно.

"Крим.Реалії" повідомляє, що зоозахисники звернулися до окупаційних адміністрацій Білогірського та Бахчисарайського районів, щоб дізнатися про їхні дії щодо недопущення повторення подібних ситуацій.

"Від Радміну нам у відповідь повідомили номер телефону адміністратора "Тайгана", мовляв, там шукайте відповіді. Від адміністрації Білогірського району отримали таку саму відповідь, але тут ще дали е-мейл парку. У відповіді з Бахчисараю повідомили, що "це питання не входить. у компетенцію адміністрації Бахчисарайського району", — повідомили активісти.

Зубків із Переваловою

В українському сегменті мережі новині не дуже засмутилися.

Як відомо, голова "Тайгану" Олег Зубков особисто прибув до Херсона до того, як звідти втекли російські війська, і брав участь у крадіжці тварин із місцевого зоопарку. Сам процес крадіжки він не соромлячись записував на відео.