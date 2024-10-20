Украденные в Мариуполе львы загрызли работницу зоопарка в Крыму: в сети говорят о карме

Женщина забыла опустить перегородку и поплатилась жизнью

В оккупированном Крыму похищенные из Мариуполя львы растерзали работницу зоопарка. Местные "власти" в свою очередь делают всё, чтобы не впутываться в эту историю.

О смерти Леокадии Переваловой местные СМИ сообщили 16 октября, однако ситуация набрала обороты лишь несколько дней спустя. В свою очередь "Крым.Реалии" сообщает, что зоозащитники обратились к местным администрациям, но получили лишь отговорки.

Сообщалось, что Перевалова проработала в парке львов "Тайган" 18 лет и некоторых местных животных знала еще котятами. Но двух львиц и льва привезли в зоопарк лишь год назад из оккупированного Мариуполя.

По данным владельца "Тайгана" Олега Зубкова, женщина забыла опустить решетку-заслонку, которая отделяла ее от хищников, и вошла в вольер. Львы заметили беззащитного человека и воспользовались моментом. Пропажу Переваловой обнаружили не сразу, а когда ее тело нашли, помогать было уже поздно.

"Крым.Реалии" сообщает, что зоозащитники обратились к оккупационным администрациям Белогорского и Бахчисарайского районов, чтобы узнать об их действиях относительно недопущения повторения подобных ситуаций.

"От Совмина нам в ответ сообщили номер телефона администратора "Тайгана", мол, там ищите ответы. От администрации Белогорского района получили такой же ответ, но здесь еще дали е-мейл парка. В ответе из Бахчисарая сообщили, что "данный вопрос не входит в компетенцию администрации Бахчисарайского района", — сообщили активисты.

Зубков с Переваловой

В украинском сегменте сети новости не очень-то расстроились.

Как известно, глава "Тайгана" Олег Зубков лично прибыл в Херсон до того, как оттуда сбежали российские войска, и принимал участь в воровстве животных из местного зоопарка. Сам процесс воровства он не стесняясь записывал на видео.