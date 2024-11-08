Через мобілізацію однієї людини ціле місто залишилося без ліфтів

Влада вже шукає заміну

У Лубнах Полтавської області місцева влада стикнулася з проблемою. У місті довелося припинити роботу ліфтів.

Про це повідомила пресслужба Лубенської міської ради. Там зазначили, що були вимушені піти на такий крок через мобілізацію спеціаліста з обслуговування ліфтів до лав Збройних сил України.

Співвласників багатоквартирних будинків попередили що з 7 листопада з 17:00 для "запобігання виникненню нещасних випадків" тимчасово призупинено роботу ліфтів. Зокрема, це стосується будинків, які обслуговує Лубенське комунальне житлово-експлуатаційне управління.

Водночас у міськраді зазначили, що робота ліфтів буде негайно відновлена після знаходження нового виконавця робіт. Також там наголосили, що за період простою ліфтів всім мешканцям буде проведено перерахунок.

Варто зазначити, що користувачі соцмереж гнівно відреагували на це повідомлення. Дехто звинуватив місцеву владу у тому, що вона не забронювала працівника, який обслуговував ліфти.

Що відомо про Лубни

Це місто в Полтавській області України, адміністративний центр Лубенської міської громади та Лубенського району.

За чисельністю населення — четверте місто в області після Полтави, Кременчука і Горішніх Плавнів. Станом на вересень 2024 року у місті Лубни проживало понад 50 тисяч осіб.

Нагадаємо, 26 жовтня на відомому одеському ринку "7-й кілометр" розпочався стихійний бунт проти співробітників ТЦК. Тут великий натовп пішов у наступ і зажадав звільнити всіх чоловіків, яких встигли затримати військові.