Из-за мобилизации одного человека целый город остался без лифтов

Власть уже ищет замену

В Лубнах Полтавской области местные власти столкнулись с проблемой. В городе пришлось прекратить работу лифтов.

Об этом сообщила пресс-служба Лубенского городского совета. Там отметили, что были вынуждены пойти на такой шаг из-за мобилизации специалиста по обслуживанию лифтов в ряды Вооруженных сил Украины.

Совладельцев многоквартирных домов предупредили, что с 7 ноября с 17:00 для "предотвращения возникновения несчастных случаев" временно приостановлена работа лифтов. В частности, это касается домов, обслуживаемых Лубенским коммунальным жилищно-єксплуатационным управлением.

В то же время в горсовете отметили, что работа лифтов будет немедленно возобновлена после нахождения нового исполнителя работ. Также там подчеркнули, что за период простоя лифтов всем жителям будет произведен перерасчет.

Следует отметить, что пользователи соцсетей гневно отреагировали на это сообщение. Некоторые обвинили местные власти в том, что они не забронировали работника, обслуживавшего лифты.

Что известно о Лубнах

Это город в Полтавской области Украины, административный центр Лубенской городской общины и Лубенского района.

По численности населения – четвертый город в области после Полтавы, Кременчуга и Горишних Плавней. По состоянию на сентябрь 2024 года в городе Лубны проживало более 50 тысяч человек.

Напомним, 26 октября на известном одесском рынке "7-й километр" начался стихийный бунт против сотрудников ТЦК. Здесь большая толпа пошла в наступление и потребовала освободить всех мужчин, которых успели задержать военные.