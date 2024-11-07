З якими хворобами хребта не мобілізують: список діагнозів

Непридатним до служби можуть визнати чоловіка зі сколіозом

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Однак деякі громадяни можуть отримати відстрочку від призову за станом здоров’я або бути виключеними з військового обліку.

У наказі Міністерства оборони № 262 зазначений список захворювання, з якими не мобілізують. Зокрема, до цього переліку входять хвороби хребта, інфекційні артропатії та системні хвороби сполучної тканини.

Не беруть до армії чоловіків з наступними діагнозами:

інфекційні артропатії (М00-М15) — хвороба Рейтера, піогенні артрити, реактивні артропатії;

анкілозивний спондилоартрит (М45);

запальні поліартропатії (М05-М15) — синдром Фелті, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, подагра, кристалічні артропатії, серопозитивний та серонегативний ревматоїдний артрит, ревматоїдний васкуліт, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит;

системні хвороби сполучної тканини (М30-М36) — системний склероз, хвороба Бехчета, сухий синдром Шегрена, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, поліартеріїт вузликовий та споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, дифузний еозинофільний фасціїт;

хвороби хребта (дорсопатії) та їхні наслідки (М40-М54) – сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, кіфоз і лордоз, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії;

перелом хребта;

здавлення, набряк, розрив, струс та крововилив спинного мозку;

туберкульоз хребта, що прогресує;

активний туберкульоз хребта, суглобів, кісток.

Крім того, є перелік захворювань, які можуть стати підставою для відстрочки:

хвороби м’яких тканин (М60-М79) — ураження плеча, бурсопатії, ентезопатії, хвороби та ураження м’язів, синовіальної оболонки та сухожилків;

артрози та інші ураження суглобів (М15-М19, М22-М25) — гонартроз, коксартроз, поліартроз та інші артрози, ураження надколінка, внутрішньосуглобові ураження коліна та інших суглобів;

фібробластичні порушення (М72);

дефекти та деформації пальців стопи та кисті (S60-69, S90-99);

набуті деформації кінцівок (Т11, Т13, Т92, Т93), а також набута плоскостопість (М20-М21);

стеопатії й хондропатії (М80-М94) — хвороба Педжета, остеомаляція у дорослих, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеопороз кісток з патологічним або без патологічного перелому, уповільнене зрощення перелому, стресові переломи, остеонекроз, юнацькі остеохондрози кісток (окрім хребта), інші остеохондропатії та ураження хряща.

Також не підлягають мобілізації люди з важкою формою плоскостопості або деформованими кінцівками.

Раніше "Телеграф" писав, після яких травм не беруть в армію. Наявність захворювання або травми, що призвели до суттєвих порушень функцій організму, є підставою для визнання чоловіка непридатним до військової служби.