"Жінки повинні обов'язково служити, але...": Чмут чітко висловився про мобілізацію

"Ми хочемо відправляти жінок в піхоту?"

Жінки мають проходити строкову службу, але зараз їх мобілізація не на часі. На цьому наголошує голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

За його словами, впровадження такої ініціативи зараз потребує забагато ресурсів. Про це військовий експерт розповів в інтерв'ю DW.

"До часів повномасштабного вторгнення я виступав і продовжую виступати за збереження строкової служби, але в не пострадянському форматі обслуговуючого персоналу. І я підтримую ідею обов'язкової строкової служби для жінок", – зазначив Чмут.

За його словами, зараз не варто братися за мобілізацію жінок. Це рішення принесе більше проблем, ніж користі, причому як у найближчі роки, так і в майбутньому.

"Якщо в людей є енергія на те, щоб просувати тему мобілізації жінок — направте цю енергію на більш прикладні напрямки і більш конкретні цілі", – підкреслив Чмут.

На думку керівника фонду, армії треба зосередитись на нагальних питаннях: покращити організацію збройних сил, налагодити систему переміщень військових, реформувати роботу МСЕК та ВЛК.

Крім того, Тарас Чмут звернув увагу на брак піхоти і додав: "Ми хочемо відправляти жінок в піхоту?" Він додав, що жінки й зараз можуть служити (В армії — Ред.), якщо мають таке бажання. Багато з них показують навіть кращі результати, ніж чоловіки на тих самих посадах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Тарас Чмут дав тривожну оцінку війни та назвав необхідні кроки. Крім озброєння Україні не вистачає людей.