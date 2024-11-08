Заплатив штраф — відстрочив мобілізацію. Адвокат розповів про угоди з ТЦК

Вони укладають своєрідні "джентльменські угоди"

Ті, хто отримав штраф від ТЦК має два варіанти — платити його, або оскаржити. До третини таких штрафів скасовують суди через процесуальні помилки, але ті, хто погоджується їх заплатити, іноді отримують "бонус" від представників ТЦК.

"Як свідчить практика, до третини всіх накладених штрафів від ТЦК скасовуються судами. В основному, через процесуальні порушення", — розповів адвокат Олег Леонтьєв у ефірі "Ранок.LIVE".

За його словами, часто співробітники ТЦК не повністю дотримуються процедури при складанні адміністративних матеріалів. Саме це і це може стати підставою для успішного оскарження штрафу.

Також, за його словами, порушники домовляються з представниками ТЦК про відтермінування мобілізації в обмін на сплату штрафу. Вони укладають своєрідні "джентльменські угоди".

"Людина була притягнута до адміністративної відповідальності, вона не заперечує це, але їй потрібно 2-3 місяці для розв'язання особистих питань. Але ця людина не має підстав для відстрочки. Тут є навіть "джентльменська угода" з працівниками ТЦК: так, він сплатить штраф і його не буде оскаржувати, але вони 2-3 місяці не будуть його мобілізовувати", — розповів адвокат.

Раніше "Телеграф" розповідав, за які порушення можна отримати штраф від ТЦК. Санкції можуть бути як адміністративними (штрафи), так і кримінальними (у разі повторного або умисного порушення).