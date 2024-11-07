Коли чоловіку можуть анулювати відстрочку від мобілізації

Юристка пояснила, за яких умов можна втратити право на бронь

Попри загальну мобілізацію, деякі категорії громадян мають відстрочку від призову. Однак вона не вічна і в певних випадках її можуть анулювати.

Про це детальніше розповіла адвокатка Тетяни Савченко в коментарі для УНІАН. За її словами, наразі немає інформації, що когось можуть залишити без відстрочки.

"Були заяви, що відстрочку можуть забрати, наприклад, у студентів або осіб із певною групою інвалідності, але поки що ці зміни не запровадили", — зазначає юристка.

Відстрочка, оформлена згідно з вимогами закону, залишається чинною. Наприклад, особи з інвалідністю мають право на відстрочку незалежно від групи інвалідності, згідно з пунктом №2 статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Однак адвокатка нагадує, що відстрочка може бути анульована в таких випадках:

якщо закінчився термін її дії;

якщо відстрочка була по догляду за неповнолітньою дитиною, але дитина досягла 18 років (важливо: якщо дитина має інвалідність, то навіть після того, як їй виповнюється 18 років відстрочку не анулюють, міняється лише основа для неї);

якщо відстрочка була по догляду чи утриманню особи з інвалідністю (дружина, батьки чи батьки дружини), і така особа померла — про це військовозобов’язаний має повідомити в ТЦК особисто;

якщо заброньований працівник звільнився з роботи;

якщо не дотримуються умови, на яких було надано відстрочку;

якщо для отримання відстрочки було надано неправдиву інформацію.

Якщо у військовозобов'язаного є право на відстрочку, але вона не оформлена або не продовжена належним чином, чоловіка можуть мобілізувати.

Також адвокатка Тетяни Савченко нагадала, кому не надається відстрочка від мобілізації:

• студентам на заочній або вечірній формі навчання, а також студентам, які здобувають другу вищу освіту тощо;

• багатодітним батькам, які мають борги за аліментами;

• військовозобов'язаним, які доглядають дружину/чоловіка з інвалідністю 3 групи (у цьому разі є кілька винятків), а також тим, хто доглядає за особами з 1 і 2 групою інвалідності, якщо при цьому є інші працездатні родичі, які можуть потурбуватися про це;

• самотнім батькам (татам), якщо мама дитини не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою/зниклою безвісти, не перебуває в тюремному ув'язненні;

• працівникам підприємств і організацій Міноборони;

• військовозобов'язаним, які раніше були обмежено придатними, але після повторної військово-лікарської комісії визнані придатними до служби, а також військовозобов'язаним з інвалідністю, які також після ВЛК визнані придатними.

Раніше "Телеграф" писав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, кому в першу чергу надсилатимуть повістки. Лише невелика кількість повісток була надіслана громадянам, які працюють.