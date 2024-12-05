Переповнені спальні та один туалет для хлопчиків і дівчаток. У спецшколі на Житомирщині знайшли кричущі порушення (фото)

У омбудсмена готують звіт

В Україні ще в одному дитячому навчальному закладі виявили порушення правил утримання вихованців. Цього разу мова йде про Денишівську спеціальну школу в Житомирській області.

Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Працівники його регіонального представництва спільно з громадським монітором здійснили візит до його закладу.

У цій школі здобувають загальну середню освіту І рівня діти з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями фізичного, психологічного розвитку та мовленнєвими порушеннями. Моніторингова група ознайомилася з умовами перебування дітей у спеціальній школі та виявила порушення, що впливають на додержання їхніх прав та інтересів.

Зокрема, будо виявлено, що зберігання продуктів у харчоблоці не відповідає нормам, виявили продукти без належного маркування, не виділені контрастно пороги на вході до навчального закладу, до бомбосховища, на сходах та в окремих приміщеннях спецшколи, немає поручнів на сходовому марші до бомбосховища, що порушує право дітей на безпечне та доступне середовище.

Крім того, з'ясувалося, що у закладі не додержуються вимог щодо приватності у вбиральнях. Також у спальних кімнатах дітей шкільного віку знаходиться по 16 ліжок, при нормі не більше 4 дитини на кімнату. Також спальні кімнати дівчаток та хлопчиків є суміжними та мають спільні санвузли.

Також з'ясувалося, що біля закладу відсутня зупинка транспорту загального користування. А укриття у спецшколі належно укомплектоване та рекомендоване для використання.

Нагадаємо, водному з дитячих будинків-інтернатів у Закарпатській області виявили випадки порушення прав вихованців. Зокрема, мова йде про трудову експлуатацію, побиття та вимагання особистих коштів.