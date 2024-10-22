Дітей били та примушували працювати: в інтернаті на Закарпатті стався гучний скандал

За справу взявся омбудсмен

В одному з дитячих будинків-інтернатів у Закарпатській області виявили випадки порушення прав вихованців. Зокрема, мова йде про трудову експлуатацію, побиття та вимагання особистих коштів.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, нещодавно моніторингова група Офісу омбудсмена на чолі із його представником у Закарпатській області Андрієм Крючковим здійснила візит до вище згаданої установи.

За даними омбудсмена, вихованців закладу використовували як безкоштовну "робочу силу" для збору яблук в приватному саду одного з підприємств. Під час огляду документів знайдено договір між директорами будинку-інтернату та підприємства щодо взаємодопомоги в зборі яблук.

Крім того, з'ясувалося, що директор будинку-інтернату побив вихованця. Свідками цього стали його заступник та інша вихованка інтернату, які припинили застосування фізичної сили.

Також у вихованців вимагали кошти для того, щоб купувати меблі у будинок-інтернат. Це підтверджено документами, показами вихованців та адміністрацією інтернату. Окрім того, встановлено, що всі банківські картки з пін-кодами до них, відкриті особові рахунки в банку та документи вихованців перебували в сейфі заступника директора.

Представники Офісу омбудсмена з'ясували, що для використання власних коштів з карток вихованці повинні були просити їх із вигаданою "заявою". Дванадцять таких "заяв", написаних одним почерком, виявили й для прохання використати кошти у сумі 5100 гривень. Директор згодом пояснив, що за них придбали шафи на суму понад 50 тисяч гривень. Проте ці меблі у закладі не обліковуються.

Представник омбудсмена направив правоохоронцям повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень. Наразі працівники Національної поліції України провели огляд місця події, опитали директора та вилучили документи.

"Наголошу, що такі порушення прав вихованців — це неприпустимо! Ситуація потребує належного реагування і покарання винних", — підкреслив Лубінець.

Про який саме заклад йде мова не повідомляється. Проте, за даними ЗМІ, це інтернат у місті Мукачево. В коментарі Суспільному речниця Нацполіції у Закарпатській області Ганна Дан розповіла, що за фактом виявлених порушень слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125, ч. 1 ст. 173, ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Харківщині завершився судовий процес над чоловіком, який пограбував неповнолітнього. Злочинець напав на дитину ззаду та зірвав з її шиї золотий ланцюжок.