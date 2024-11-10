У приватній школі Києва дітям під час війни задали твір про смерть за країну

Вчитель та блогер розповіла про скандал у стінах навчального закладу

У київській приватній школі "Афіни" вибухнув скандал, пов’язаний із навчальним процесом. На уроці зарубіжної літератури учням дали завдання написати твір на тему "Чи треба віддати своє життя за батьківщину".

Про це у Facebook написала вчитель та блогер Марія Воротило. За її словами, вона дізналася про це від учня 8 класу під час розмови з ним.

Воротило додала: цей учень не перший, кому дали таке завдання. Водночас, керівництво школи каже, що такого завдання нібито не було.

"У мене дуже велике питання до Школи "Афіни". Що повинно статись з вами, вашими учнями та нашою країною, щоб у вашої вчительки зарубіжної літератури нарешті зʼявилась емпатія?", — обурилася Воротило. Вона нагадала, що російсько-українська війна триває 10 років, а повномасштабне вторгнення Росії до України триває три роки. За цей час через фронт пройшли сотні тисяч людей, чиїхось батьків, бабусь та дідусів, братів та сестер, багато хто з них загинув.

Пізніше Марія Воротило додала, що цей твір потрібно було написати у вигляді роздумів по "Ілліаді".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, засновник політичної партії "Братство" та колишній лідер УНА-УНСО Дмитро Корчинський заявив про необхідність закрити кордони на виїзд навіть для дітей.