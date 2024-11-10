Рус

У приватній школі Києва дітям під час війни задали твір про смерть за країну

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1485
Ілюстративне зображення Новина оновлена 10 листопада 2024, 18:51
Ілюстративне зображення. Фото Колаж "Телеграфу"

Вчитель та блогер розповіла про скандал у стінах навчального закладу

У київській приватній школі "Афіни" вибухнув скандал, пов’язаний із навчальним процесом. На уроці зарубіжної літератури учням дали завдання написати твір на тему "Чи треба віддати своє життя за батьківщину".

Про це у Facebook написала вчитель та блогер Марія Воротило. За її словами, вона дізналася про це від учня 8 класу під час розмови з ним.

Воротило додала: цей учень не перший, кому дали таке завдання. Водночас, керівництво школи каже, що такого завдання нібито не було.

"У мене дуже велике питання до Школи "Афіни". Що повинно статись з вами, вашими учнями та нашою країною, щоб у вашої вчительки зарубіжної літератури нарешті зʼявилась емпатія?", — обурилася Воротило. Вона нагадала, що російсько-українська війна триває 10 років, а повномасштабне вторгнення Росії до України триває три роки. За цей час через фронт пройшли сотні тисяч людей, чиїхось батьків, бабусь та дідусів, братів та сестер, багато хто з них загинув.

Пізніше Марія Воротило додала, що цей твір потрібно було написати у вигляді роздумів по "Ілліаді".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, засновник політичної партії "Братство" та колишній лідер УНА-УНСО Дмитро Корчинський заявив про необхідність закрити кордони на виїзд навіть для дітей.

Теги:
#Україна #Література #Росія #Скандал #Школа #Війна #Урок #Смерть #Твір