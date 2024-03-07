В Ужгороді школяр помер просто на уроці: ЗМІ дізналися про подробиці

В школі-інтернаті поки що ніяк не прокоментували загибель учня

В Ужгородському науковому ліцеї Закарпатської обласної ради сталася НП — просто під час уроку фізкультури помер учень 10 класу. За словами очевидців, хлопцю різко погано стало з невідомих причин і він знепритомнів.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на інформацію депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи. На місці працюють медики та правоохоронці, всі подробиці події встановлюються.

Хлопець був учнем Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату, що на вулиці Загорській. Серед містян цей заклад відомий як "ужгородський ліцей". Після того, як школяреві стало погано, була викликана швидка допомога.

"Це сталося посеред уроку. Хлопцеві раптово стало погано. Медики, які прибули на місце, не змогли врятувати юнака. Співчуття родичам і близьким дитини", — написав Віталій Глагола.

Смерть підлітка підтвердили й у Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги. За словами лікаря швидкої допомоги, хлопця намагалися реанімувати дві години, але зусилля лікарів виявилися безрезультатними.

Інцидент уже розслідують у поліції Закарпатської області. В ліцеї правоохоронці опитують свідків та уточнюють докладні обставини події, проводяться необхідні слідчі дії. За фактом загибелі старшокласника до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесуть необхідні дані. Крім того, буде призначено судово-медичну експертизу, яка встановить точну причину смерті підлітка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Тернопільській області помер чоловік після перебування у ТЦК. Поліція встановила, що у смерті чоловіка ніхто не винен.