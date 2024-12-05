Переполненные спальни и один туалет для мальчиков и девочек. В спецшколе на Житомирщине нашли вопиющие нарушения (фото)
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У омбудсмена готовят отчет
В Украине еще в одном детском учебном заведении обнаружили нарушения правил содержания воспитанников. На этот раз речь идет о Денишевской специальной школе в Житомирской области.
Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Работники его регионального представительства совместно с общественным монитором совершили визит в его заведение.
В этой школе получают общее среднее образование I уровня дети с особыми образовательными потребностями, обусловленными нарушениями физического, психологического развития и речевыми нарушениями. Мониторинговая группа ознакомилась с условиями пребывания детей в специальной школе и выявила нарушения, влияющие на соблюдение их прав и интересов.
В частности, было обнаружено, что хранение продуктов в пищеблоке не соответствует нормам, обнаружили продукты без надлежащей маркировки, не выделены контрастные пороги на входе в учебное заведение, в бомбоубежище, на лестнице и в отдельных помещениях спецшколы, нет поручней на лестничном марше к бомбоубежищу, что нарушает право детей на безопасную и доступную среду.
Кроме того, выяснилось, что в заведении не соблюдаются требования по приватности в туалетах. Также в спальных комнатах детей школьного возраста находится по 16 коек, при норме не более 4 детей на комнату. Также спальные комнаты девочек и мальчиков смежные и имеют общие санузлы.
Также выяснилось, что возле заведения отсутствует остановка транспорта общего пользования. А укрытие в спецшколе должно быть укомплектовано и рекомендовано для использования.
Напомним, в одном из детских домов-интернатов в Закарпатской области выявили случаи нарушения прав воспитанников. В частности, речь идет о трудовой эксплуатации, избиении и вымогательстве личных средств.