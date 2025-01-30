Проживання і їжа безкоштовно. У Буковелі пропонують вакансію людям без досвіду

Оплата погодинна — від 18 тисяч у місяць

У популярному туристичному курорті Буковель відкрилася вакансія приймальника товарів і консультанта. Роботодавець готовий найняти людей без досвіду роботи та спеціальної освіти.

Важливо лише бути відповідальним, комунікабельним і готовим швидко навчатися. Відповідне оголошення розміщене на порталі з пошуку роботи.

Серед основних обов’язків – приймання товару за накладними, підготовка продукції до продажу, розміщення товарів на полицях та оновлення цінників. Також працівники консультуватимуть клієнтів щодо асортименту та підтримуватимуть чистоту в торговому приміщенні. Робота, як свідчить фото, вказане в оголошенні, у продуктовому магазині.

Роботодавець пропонує погодинну оплату праці, яка становить від 18 000 до 25 000 грн на місяць. Графік роботи узгоджується індивідуально, залежно від місця проживання працівника. Окремою перевагою вакансії є безкоштовне житло та харчування. Роботодавець не вказує, чи пропонує він офіційне працевлаштування.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Буковелі шукають обслуговуючий персонал. Пропонують роботу з хорошою оплатою, графіком та харчуванням.