З хорошою оплатою, графіком та харчуванням у Буковелі шукають обслуговуючий персонал

Робота є сезонною

У Буковелі, де нещодавно відрився сезон, зʼявилась нова пропозиція щодо роботи. Наприклад, нещодавно у містечку була пропозиція для студентів. А зараз пропонують працю офіціанта.

Досвід роботи має бути від одного року, а вік від 20 років. Такі вимоги висунув роботодавець на сайті з пошуку робити.

У вакансії вказується, що це готельно-ресторанний комплекс в центрі курорту Буковель, розташований на Тернопільській 4б. Комплекс розташований поряд з парковкою.

"Графік за домовленістю. Безкоштовне проживання та харчування на території закладу", — йдеться у вакансії.

Що стосується зарплати, то суму вказали у розмірі від 24 до 35 тис грн. Тобто ставка і чайові.

Відкриття сезону у Буковелі

У четвер, 12 грудня, відкрився лижний сезон на курорті Буковель. Попри війну, традиційно на курорті аншлаг, а ціни продовжують зростати.

Нагадаємо, що на курорті Буковель з’явилася вакансія для дівчат. Один із готелів пропонує гарні умови.

Раніше "Телеграф" розповідав, у скільки обійдеться відпочинок на новорічні свята у Карпатах. А також скільки коштує обід у Буковелі.