Проживание и еда бесплатно. В Буковеле предлагают вакансию людям без опыта

Оплата почасовая – от 18 тысяч в месяц

В популярном туристическом курорте Буковель открылась вакансия приемщика товаров и консультанта. Работодатель готов нанять людей без опыта работы и специального образования.

Важно только быть ответственным, коммуникабельным и готовым быстро обучаться. Соответствующее объявление размещено на портале по поиску работы.

Среди основных обязанностей – прием товара по накладным, подготовка продукции к продаже, размещение товаров на полках и обновление ценников. Также работники будут консультировать клиентов по ассортименту и поддерживать чистоту в торговом помещении. Работа, как показывает фото, указанное в объявлении, в продуктовом магазине.

Работодатель предлагает почасовую оплату труда, которая составляет от 18000 до 25000 грн в месяц. График работы согласовывается индивидуально в зависимости от места жительства работника. Особым преимуществом вакансии является бесплатное жилье и питание. Работодатель не указывает, предлагает ли он официальное трудоустройство.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Буковеле ищут обслуживающий персонал. Предлагают работу с хорошей оплатой, графиком и питанием.