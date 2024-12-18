Зарплата 70 тисяч із безкоштовним житлом та харчуванням: у Буковелі шукають співробітників на розкішні умови

Це постійна робота, а не сезонна

У гірськолижному курорті Буковель, де тарілка борщу коштує 1200 гривень, непогано платять не лише обслуговуючому персоналу, що працює посезонно. Наприклад, нещодавно у містечку відкрилась вакансія перукаря з зарплатою в 70 тисяч гривень.

Одна з перукарень шукає фахівців з досвідом роботи від одного року. Роботодавці пропонують заробітну плату в діапазоні 40-70 тисяч гривень. Крім основної винагороди, передбачені додаткові бонуси: відсотки від продажу косметики, чайові та інші заохочення, повідомляється на сайті з пошуку роботи.

Серед умов — забезпечення житлом та харчуванням. Також надають уніформу для роботи. Основні вимоги до кандидатів — професійні навички перукарської справи, вміння спілкуватися з клієнтами та знання сучасних технік стрижки. "Шукаю людей, які люблять свою справу, хочуть навчатись чогось нового, розвиватись, вдосконалюватись і заробляти гроші", — йдеться в описі вакансії.

Вакансія передбачає роботу в luxury-сегменті, і є постійною, а не сезонною. Повідомляється, що перукарня розташована у центрі Буковелю.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, які ціни у Буковелі на святкування Нового року. Потрібно серйозно брязнути гаманцем, щоб дозволити собі такий відпочинок.