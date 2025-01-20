Графік роботи формуєте самі та ще й за гідну зарплату: українцям пропонують віддалену вакансію

Роботодавець навіть надає штатив для телефону

В Україні розшукують викладача малювання на дистанційну роботу. Оплата становить 145−264 грн на годину та залежить від наповненості групи.

Зароблені гроші виплачують кожного тижня. Відповідна вакансія з'явилася на популярному сайті з пошуку роботи.

Кандидат повинен мати освіту у художній сфері (можна незакінчену), досвід викладання та вміти знаходити спільну мову з дітьми.

Також потрібен стабільний інтернет та відсутність проблем зі світлом, щоб працівник не пропадав через відключення. Плюсами будуть наявність відповідного планшету та володіння програмою Procreate чи її аналогами, але це не є обов'язковими вимогами.

Зазначається, що спочатку дається невелика завантаженість від 3 годин на тиждень, яка поступово збільшується.

Роботодавець пропонує гнучкий графік, який працівник обиратиме сам. Але важливо, щоб час роботи підходив для дітей. Обов’язковою є робота у вихідні в першій половині дня.

Оплата становить 145−264 грн на годину та залежить від наповненості групи. Зарплата виплачується 1 раз на тиждень.

Матеріали надаються коштом компанії, також може бути надано штатив для телефону для проведення уроків.

Уроки проходять в груповому форматі через платформу Zoom. Вік дітей від 5 до 16 років. Тривалість уроку становить 1−1,5 години.

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