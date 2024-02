Удар в спину Путіна: китайські банки раптом згадали про санкції проти РФ

Операції з непідсанкціонованими кредитними організаціями продовжуються

Три найбільші банки Китаю перестали приймати платежі від підсанкційних російських компаній. Йдеться про Industrial and Commercial Bank if China (ICBS), China Construction Bank (CCB) та Bank of China.

Про це пишуть "Известия". Рішення пов’язане із ризиками вторинних санкцій, але офіційна причина інша.

ICBC, CCB та Bank of China займають перше, друге та четверте місця за величиною активів у Китаї. Повідомляється, що банки попередили російських клієнтів про припинення прийому платежів з початку січня 2024 року. Водночас операції з непідсанкціонованими кредитними організаціями продовжуються, зазначили співрозмовники видання.

За даними джерела "Известий" у російському банку, ICBC і CCB відхиляють всі платежі, що надходять від російських підсанкціонних фінансових організацій, незалежно від системи, через яку вони йдуть (європейську SWIFT, російську СПФС або китайську CIPS). Офіційно китайські банки пояснюють своє рішення внутрішньою політикою кредитних організацій. Офіційно китайські банки пояснюють своє рішення внутрішньою політикою кредитних організацій.

При цьому видання зазначає, що причиною могло стати те, що китайські та близькосхідні кредитні організації побоюються вторинних санкцій США через взаємодії з фінансовими організаціями, які потрапили під санкції.

У "Известиях" додали, що у 2023 році Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank та Agricultural Bank of China стали основними кредиторами російських банків у Китаї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США вивчають варіант запровадження санкцій проти компаній з Китаю, які допомагають Росії вести війну в Україні.