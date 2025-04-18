У Києві з'явилися "квадголуби": новий підлітковий рух здивував соцмережі (відео)

Дехто сприйняв це як безневинний жарт підлітків

Сучасні підлітки все частіше створюють нові тренди, які викликають неоднозначну реакцію серед дорослих та однолітків. Одним із таких явищ став новий, дещо курйозний рух — "квадголуби", яку нібито започаткував житель Києва.

Дане відео опублікували в соцмережах. Ініціатор цього тренду розповів, що "відчув себе пташкою" і зібрав однодумців, які також "знайшли себе" в образі голуба.

Учасники цього руху носять відповідні маски й активно демонструють свою приналежність до цієї неформальної групи.

Поява "квадголубів" стала темою для численних обговорень у мережі, де її жартівливий і трохи абсурдний характер викликав як сміх, так і критику.

Курйозне відео зі спілкуванням із незвичними "голубами" стрімко розлетілося мережею, викликавши шквал коментарів. Користувачі розділилися "на 2 табори": декого обурили такі розваги молоді — люди негативно відреагували на нову субкультуру.

"Нема що робити діткам", — йдеться в одному повідомленні.

Інші — висловили саркастичне занепокоєння, мовляв, головне, щоб "не гадили на автівки".

Дехто сприйняв це як безневинний жарт підлітків та креативну спробу виділитися серед однолітків. Нібито краще вже такий креатив, ніж алкоголізм чи агресія.

Так, "квадголубинг" — це не просто дивакувата забаганка, а й прояв сучасного креативу, який одночасно викликає подив, усмішку та хвилю обговорень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дід-квадробер в Одесі нявкав на перехожих та вдавав, що він кіт. Українці емоційно відреагували на це.