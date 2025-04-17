Чи скасують комендантську годину в Києві і чи пустять транспорт у Великодню ніч? Відповідь КМДА

Столиця та регіони обрали різні підходи

Напередодні Великодня, який цього року припадає на 20 квітня, у низці українських міст оголосили про зміни у роботі громадського транспорту та режимі комендантської години. У Хмельницькому комендантська година діятиме лише до 3 ранку, а у Кропивницькому транспорт розпочне роботу вже о 4 годині.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, чи варто киянам очікувати подібних послаблень для відвідування традиційних нічних богослужінь.

Ми звернулися до Директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА із запитаннями щодо можливого подовження роботи транспорту у Великодню ніч та змін у комендантській годині.

Відповідь виявилася невтішною для киян. За офіційною інформацією столичного Департаменту транспортної інфраструктури, жодних змін у графіку руху громадського транспорту у Києві на Великодні свята не передбачається.

"Графік роботи пасажирського транспорту в Києві формується з урахуванням тривалості комендантської години. Наразі пасажирський транспорт курсує у звичайному режимі. Рішень щодо зміни руху транспорту не приймалося", — повідомили у відомстві.

У Департаменті також нагадали, що рішення щодо тривалості комендантської години на Великодні свята знаходиться поза їхньою компетенцією. Водночас підкреслили, що в умовах воєнного стану 46 підземних станцій Київського метрополітену цілодобово працюють як укриття під час повітряних тривог.

Втім, у деяких містах України все ж будуть послаблення у режимі руху громадського транспорту в Великодню ніч. Так, у Кропивницькому 19 квітня автобуси і тролейбуси їздитимуть до 23:00 години, а 20 квітня виїдуть на маршрути о 04:00 ранку.

Також голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про скорочення комендантської години у Великодню ніч: "У Великодню ніч, з 19 на 20 квітня, комендантська година діятиме з 00:00 до 03:00 — таке рішення ми прийняли на Раді оборони області".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, про час і місця проведення великодніх богослужінь у Києві для католиків, протестантів і капуцинів у 2025 році.