Мовчали про Байдена, але лають Трампа. Політолог розкритикував українські ЗМІ

Україна мала не менш складні стосунки з Байденом, однак…

Після рішення президента США Дональда Трампа на 90 днів заморозити програми допомоги Україні, які через агентство USAID надходили вітчизняним ЗМІ, в українських медіа почалася кампанія цькування американського лідера. Як виявилося, вони мали для того несподівані підстави.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" та політичний експерт Тарас Загородній. Він пояснив, чому українські ЗМІ не критикували попереднього президента США Джо Байдена.

— Трамп припинив давати гранти і тепер всі лають Трампа. Ті, хто раніше отримував ці гранти від американців. Проблема в тому, що такі непрості стосунки в України були і з Байденом теж. На п’ять місяців припинили постачати зброю, щоб не добили Росію після Харківської операції, і з розвідкою були проблеми, і не давали бити по російських штабах навіть на території України, — каже політолог.

За його словами, демократи платили гроші, щоб про це не говорилося.

— І ви запитуєте "чому у нас про це говорять зараз?" Тому що всі ЗМІ, яким раніше платили демократи, мовчали, що роблять демократи з Україною, — продовжує політичний експерт.

Він нагадав, що коли СБУ почала бити по російських нафтопереробних заводах, адміністрація Байдена кричала, що НПЗ — це цивільна інфраструктура.

— Мовчали, наприклад, що політика попередньої адміністрації з підтримання високих цін на нафту підтримує війну, дає можливість Росії фактично нескінченно вести війну проти України.

А у Трампа таких "заморочок" нема. Дивіться: ціна на нафту вже обвалена, тому що Трампу не потрібна російська нафта. Але у нас завжди "поганий" Трамп, у нас обговорюють туфту, пов'язану з внутрішньою американською політикою, яка взагалі нас не стосується, — підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, в адміністрації Трампа заявили, що програми зовнішньої допомоги йшли не туди, куди треба. "За останні чотири роки адміністрація Байдена тринькала гроші як п’яні матроси, що стало однією з причин інфляційної кризи в країні", — сказала прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт.