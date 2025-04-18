Зі Страсною п'ятницею! Красиві привітання у листівках і картинках для рідних

Обов'язково надішліть привітальну картинку близьким

Страсна п'ятниця — це не день святкування, а час для тиші, пам'яті та вшанування жертви Ісуса Христа. І хоч це не "свято" у класичному розумінні цього слова, адже є треба дотримуватися суворих заборон, привітати із цим днем — гарна ідея. Так ви висловите близьким духовну підтримку.

Для вірян Страсна п'ятниця — це емоційно важкий день. Тому важливо висловити підтримку та сказати тепле слово рідній людині. Воно звучатиме в цей день по-особливому — набагато глибше та щиріше.

У Страсну п'ятницю варто привітати рідних, друзів і тих, кого ви любите. Подякуйте їм за те, що вони є. Надішліть красиву картинку тим, хто зараз проживає важкий період і обов'язково згадайте про тих, хто дбає про інших.

"Телеграф" зібрав для вас красиві картинки, щоб ви могли надіслати їх рідним, близьким та тих, кого ви любите. Побажайте їм миру і Божого благословення.

Раніше "Телеграф" ділився сильними молитвами у Страсну п'ятницю 2025. Цей день треба присвятити духовності — християни вшановують жертву Ісуса Христа, яку він зробив заради людства.