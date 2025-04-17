Обговорили військовий контингент і не тільки: Єрмак розповів подробиці зустрічі "коаліції охочих"

Зустріч відбувається у Єлисейському палаці

"Коаліція охочих" щодо підтримки України проводить чергову зустріч у Парижі. На неї вже прибула українська делегація.

Перші подробиці розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, представники України вже обговорили з колегами із Великобританії, Німеччини та Франції припинення вогню й гарантії безпеки.

"Ми обмінялися думками щодо подальших кроків для досягнення справедливого та сталого миру, зокрема реалізації повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту, а також розбудови ефективної архітектури безпеки для України", — розповів Єрмак.

Зазначимо, що у переговорах в Єлисейському палаці від наших партнерів взяли участь представники країн, які входять до коаліції бажаючих :

дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн,

радник з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл,

радник з питань національної безпеки Федерального канцлера Німеччини Єнс Пльотнер.

Українську сторону представляють:

керівник Офісу президента Андрій Єрмак,

міністр закордонних справ Андрій Сибіга,

міністр оборони Рустем Умєров.

Для довідки: 2 березня прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що Великобританія, Франція та Україна зобов’язалися спільно працювати над мирною угодою і сформували "Коаліцію охочих".

Варто зазначити, як раніше повідомляв Єрмак, у рамках візиту, крім зустрічі з представниками "Коаліції бажаючих", заплановані ще й зустрічі з представниками США, які зараз перебувають у Франції.

16 квітня видання Politico написало, що спецпредставник президента США Стів Уіткофф і державний секретар Марко Рубіо прибудуть до Парижа наприкінці цього тижня. Видання зазначало, що Віткофф зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, а Рубіо поговорить із міністром закордонних справ Жаном-Ноелем Барро, однією з тем переговорів буде Україна.

14 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня відбудуться кілька зустрічей щодо розміщення в країні іноземного контингенту.

Раніше ми писали про те, що 27 березня у Парижі відбувся саміт "Коаліції охочих". Головне з тієї зустрічі можна дізнатися, перейшовши за посиланням.