Україна та США зробили важливий крок до угоди про корисні копалини. Який документ підписано

Домовленості підтверджують прагнення американців інвестувати разом з українцями у вільну та безпечну Україну

Україна та США підписали меморандум щодо угоди про економічне партнерство. Документ засвідчує конструктивну спільну роботу команд двох країн та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом народам.

Про це повідомила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook. Вона зазначила, що готується створення Фонду інвестицій у відбудову України.

"Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів – саме з такою метою команди працюють над документом", — йдеться у повідомленні.

Міністерка наголосила, що домовленості підтверджують прагнення американського народу інвестувати разом з українцями у вільну, суверенну та безпечну Україну. Наступні кроки — фіналізація та підписання угоди. Після цього її мають ратифікувати парламенти України та США.

Український журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, що меморандум було підписано в онлайн-форматі. З українського боку його підписала Свириденко, з американської – міністр фінансів Скотт Бессент.

Журналіст наголосив, що підписаний меморандум не є угодою, він лише підтверджує наміри укласти повну угоду у майбутньому. Над самою угодою працюють технічні команди США та України.

Коли може бути підписано угоду про корисні копалини

Напередодні президент США Дональд Трамп назвав дату, коли угоду може бути підписано. За його словами це може статися вже цього місяця.

"У нас є угода про корисні копалини, яку, я думаю, буде підписано в четвер, наступного четверга, незабаром", — заявив Трамп.

Як повідомляв "Телеграф", 17 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що юристи працюють над фінальним текстом угоди зі США. Він наголосив, що в документі не має бути положень про боргові зобов’язання за американську військову допомогу Україні.