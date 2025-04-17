Вперше в історії. Європейська країна повністю відмовилася від російської нафти

Проєкт реалізовували майже 3 роки

Вперше в своїй історії Чехії повністю відмовилась від російської нафти. Європейська країна тривалий час була залежна від палива Кремля.

Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, передає CTK. За його словами, понад 60 років Чехія була залежна від нафтопроводу "Дружба".

Проте наразі це змінилось завдяки розширенню нафтопроводу TAL. Країна вже отримала перші збільшені партії нафти не російського походження з італійської нафтобази в Трієсті. Вони прийшли на Центральну нафтобазу в Нелагозевесі, звідки їх перевезуть на НПЗ у Литвинові.

Наразі Чеська Республіка зможе отримувати із західних нафтопроводів до 8 млн тонн нафти на рік, що повністю покриває споживання НПЗ країни.

"Ми зробили ще один крок на шляху до нашої енергетичної незалежності", — сказав Фіала.

За його словами, історичне постачання відбулось 16 квітня. Саме тоді Чехія вперше використала збільшену пропускну здатність нафтопроводу TAL у реальній експлуатації.

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року Чехія почала реалізацію проєкту TAL-PLUS. Він забезпечує збільшення пропускної спроможності європейського нафтопроводу TAL. Таке рішення уряд ухвалив через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Технічні роботи було розпочато в травні 2024 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ціни на російську нафту Urals впали до 50 доларів за барель.