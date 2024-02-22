Лукашенко подарував президенту Зімбабве зламаний трактор: спроба його завести потрапила на відео

Зімбабве називають "звалищем" неякісних товарів з Білорусі

Президент Зімбабве Еммерсон Дамбудзо Мнангагва подарував молодіжному центру професійного навчання Мушагаше зламаний трактор. Примітно, що транспорт був отриманий у січні 2023 року як подарунок від президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє місцеве видання The Mirror Masvingo. Момент, як двоє чоловіків намагалися завести зламаний трактор, потрапив на відео.

Президент Зімбабве зробив презент молодіжному центру під час святкування Національного дня молоді. Трактор намагалися завести в присутності гостей, але він, видаючи дивні звуки, так і не завівся. За тим, що відбувалося, гості свята спостерігали в незручній тиші.

Видання стверджує, що Зімбабве — це "сміттєзвалище для неякісної продукції з Білорусі". А сам Лукашенко та ще кілька високопосадовців вважаються найбільшими благодійниками "туманних угод" між двома країнами.

Зазначається, що у 2022 році почесний консул Зімбабве та близький соратник Мнангагви Олександр Зінгман уклав угоду на 62 млн доларів на постачання пожежних машин місцевій владі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Лукашенка впав кусок дерева вагою 80 кг. Самопроголошений президент Білорусі отримав травму та не зміг бути присутнім на хокейному матчі.