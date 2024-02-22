Лукашенко подарил президенту Зимбабве сломанный трактор: попытка его завести попала на видео

Зимбабве называют "свалкой" некачественных товаров из Беларуси

Президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва подарил молодежному центру профессионального обучения Мушагаше сломанный трактор. Примечательно, что транспорт был получен в январе 2023 года в качестве подарка от президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает местное издание The Mirror Masvingo. Момент, как двое мужчин пытались завести сломанный трактор попал на видео.

Президент Зимбабве сделал презент молодежному центру во время празднования Национального дня молодежи. Трактор пытались завести в присутствии гостей, но он, издавая странные звуки, так и не завелся. За происходящим гости праздника наблюдали в неловкой тишине.

Издание утверждает, что Зимбабве — это "свалка для некачественной продукции из Беларуси". А сам Лукашенко и еще несколько высокопоставленных чиновников считаются крупнейшими благотворителями "туманных соглашений" между двумя странами.

Отмечается, что в 2022 году почетный консул Зимбабве и близкий соратник Мнангагвы Александр Зингман заключил соглашение на 62 млн долларов на поставку пожарных машин местным властям.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Лукашенко упал кусок дерева весом 80 кг. Самопровозглашенный президент Беларуси получил травму и не смог присутствовать на хоккейном матче.