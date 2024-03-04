Секретів довірити не можна: чому Німеччина зливає дані в РФ, пояснили в BILD

Причина криється в простому

Західні спецслужби давно не довіряють Німеччині через виток секретних даних до Росії. Тому країна зараз все менше отримує інформації від інших партнерів.

Про це пише видання BILD. Оглядач Петер Тіде, коментуючи скандал із витоком розмови німецьких офіцерів про удар ракетами Taurus по Кримському мосту, наводить приказку, поширену в країнах Заходу.

"Якщо хочете, щоб щось виявилося у Москві — віддайте його німцям!", — пише Тіде.

Він пише, що недовіра західних союзників до німецьких спецслужб і політиків величезна, вона розвивалася історично: за майже 80 років жодна західна країна не зазнавала такої інтенсивної та успішної розвідки з боку Москви, як Німеччина. За його словами, секрети завжди потрапляють до Москви через Німеччину.

Як розповіло BILD джерело в одній зі спецслужб Німеччини, вони вже багато років на поганому рахунку у колег із країн Заходу через постійні скандали та витоки. Але ніхто з ЦРУ чи МІ5 не приходить і не каже відкрито, що нам більше не довіряють.

"Це поступовий процес: вас запрошують менше, про важливі зустрічі на певні теми ви дізнаєтесь лише потім. <…> У світі спецслужб нас вважають другим сортом і до нас ставляться відповідно: ми не в першій лізі", — зауважив він.

Він називає причиною "надмірне регулювання": лише зовнішню розвідку BND контролюють до семи держустанов.

"У кожній західній країні інформація, що надходить від партнерських спецслужб, захищена. Перш ніж використовувати їх у судових справах чи розслідувальних комісіях, потрібно запитати спецслужбу, звідки надійшли відомості: секретна інформація належить їм. А у Німеччині не так, у нас вона не захищена, кожна таємниця загрожує стати надбанням громадськості. Ми маємо передавати їх до судів та комітетів — спочатку це регулювалося судом, а тепер і законом. В результаті ми отримуємо все менше і менше інформації від наших партнерів, тому що вона не є в безпеці", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" писав, що в Німеччини пояснили, навіщо Росія опублікувала "перехоплення розмов" Бундесверу. Намір росіян цілком очевидний – у будь-який спосіб запобігти постачанню ракет Україні