Секретов доверить нельзя: почему Германия сливает данные в РФ, пояснили в BILD

Причина кроется в простом

Западные спецслужбы давно не доверяют Германии из-за утечки секретных данных в Россию. Поэтому страна сейчас все меньше получает информации от других партнеров.

Об этом пишет издание BILD з посиланням на джерело в одній зі спецслужб. Обозреватель Петер Тиде, комментируя скандал с утечкой разговора немецких офицеров об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту, приводит поговорку, распространенную в странах Запада.

"Если хотите, чтобы что-нибудь оказалось в Москве — отдайте его немцам!", — пишет Тиде.

Он пишет, что недоверие западных союзников к немецким спецслужбам и политикам огромное, оно развивалось исторически: за почти 80 лет ни одна западная страна не испытывала такой интенсивной и успешной разведки со стороны Москвы как Германия. По его словам, секреты всегда попадают в Москву из-за Германии.

Как рассказал источник в одной из спецслужб Германии, они уже много лет на плохом счету у коллег из стран Запада из-за постоянных скандалов и истоков. Но никто из ЦРУ или МИ5 не приходит и открыто не говорит, что нам больше не доверяют.

"Это постепенный процесс: вас приглашают меньше, о важных встречах на определенные темы вы узнаете только потом. <…> В мире спецслужб нас считают вторым сортом и к нам относятся соответственно: мы не в первой лиге", — отметил он.

Он называет причиной "чрезмерное регулирование": только внешнюю разведку BND контролируют до семи госучреждений.

"В каждой западной стране информация, поступающая от партнерских спецслужб, защищена. Прежде чем использовать их по судебным делам или расследующим комиссиям, нужно спросить спецслужбу, откуда поступили сведения: секретная информация принадлежит им. А в Германии не так, у нас она не защищена, каждая тайна угрожает стать достоянием общественности. Мы должны передавать их в суды и комитеты — сначала это регулировалось судом, а теперь и законом. В результате мы получаем все меньше и меньше информации от наших партнеров, потому что она не в безопасности", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" писал, что в Германии объяснили, зачем Россия опубликовала "перехват разговоров" Бундесвера. Намерение россиян вполне очевидно – любым способом предотвратить поставки ракет Украине