Суддя, яка видала ордер на арешт Путіна, очолила МКС: подробиці

Президія відіграє ключову роль у забезпеченні стратегічного керівництва МКС загалом

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі очолила суддя Томоко Акане. У березні 2023 року саме вона видала ордери на арешт Президента РФ Путіна та Уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію українських дітей.

Про призначення стало відомо з офіційного сайту МКС. Зазначається, що члени президії обійматимуть свої посади до 2027 року.

"Сьогодні, 11 березня 2024 року, судді Міжнародного кримінального суду (МКС) на пленарному засіданні обрали суддю Томоко Акане головою суду. Суддя Росаріо Сальваторе Айтала був обраний першим віцепрезидентом, а суддя Рейне Алапіні-Гансу — стала другим віцепрезидентом. Члени президії обираються строком на три роки, рішення набуває чинності негайно", — йдеться у повідомленні.

Дайджест новин за 11.03.2024 від "Телеграф"

Новообрана очільниця МКС Томоко Акане зазначила, що, зокрема, зосередиться на зміцненні діалогу з державами-учасницями та державами, які ще не ратифікували Римський статут.

"Для мене велика честь бути обраною моїми колегами-суддями на посаду президента Міжнародного кримінального суду. У цей складний для Суду час потрібне стабільне, співпрацююче та єдине керівництво. Я зосереджусь на сприянні діалогу між органами Суду, захистом і представниками потерпілих, а також на зміцненні діалогу з державами-учасницями та державами, які ще не ратифікували Римський статут. Я також надаватиму пріоритет безпеці та благополуччю персоналу Суду", — заявила Акане.

Варто зазначити, що минулоріч Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило тодішню суддю МКС Томоко Акане в розшук. Це було своєрідною реакцією на те, що вона видала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Нагадаємо, днями "Телеграф" повідомляв про те, що Гаага видала ордер на арешт двох топвоєначальників Путіна. Також ми публікували пояснення генпрокурора України, де він зазначив чому ордери МКС на арешти військових РФ важливі для України.