Строки подання залишаться незмінними навіть для тих, хто тимчасово не користується газом

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З 28 листопада 2026 року кабінет my.gas.ua та форма на gas.ua більше не прийматимуть показання газових лічильників. Їх потрібно буде передавати своєму оператору газорозподільної мережі. SMS на номер 7104 уже не надходять до системи обліку.

Про зміни повідомила Асоціація платників податків України. Вона зібрала роз’яснення "Нафтогазу", "Газмережі" та консультаційного центру "ГазПравда". Кабінет my.gas.ua і надалі можна буде використовувати для оплати рахунків за газ.

Як передати показання клієнтам "Газмережі"

Клієнти всіх 22 філій "Газмережі" можуть передати показання через застосунок "Куб" або особистий кабінет на сайті компанії. Увійти до кабінету можна зі старими логіном і паролем. Для реєстрації знадобиться 10-значний номер особового рахунку за розподіл газу.

Клієнти "Газмережі" зможуть передавати показання через особистий кабінет Джерело: Відкриті джерела

Показання також приймають офіційні чат-боти @mygrmu_bot у Viber і Telegram. Якщо споживач не може подати дані самостійно, це онлайн можуть зробити його рідні або соціальні працівники – для цього потрібен номер особового рахунку.

З кнопкового телефона можна зателефонувати до контакт-центру "Газмережі" за безплатним номером 0 800 303 104 і передати цифри через голосове меню.

Куди звертатися клієнтам інших операторів

Якщо газ до оселі постачає "Київгаз", "Одесагаз", "Полтавагаз" чи інший оператор, передавайте показання через його кабінет, чат-бот або контакт-центр. Назву оператора вказано в платіжці за розподіл газу, а доступні способи подання показань можна знайти на його офіційному сайті.

"Не залишайте показання в коментарях чи особистих повідомленнях у соціальних мережах – ці канали не призначені для їх обліку", – нагадала Людмила Герасименко, віцепрезидентка й генеральна директорка Асоціації платників податків України.

Кабінет my.gas.ua і надалі можна буде використовувати для оплати рахунків за газ Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Коли подавати показання і як зберегти підтвердження

Показання, як і раніше, потрібно передавати щомісяця з 1-го до 5-го числа включно. Найближчий період – із 1 до 5 грудня.

Якщо ви виїхали з неушкодженої оселі й газом там не користуються, щомісяця передавайте ті самі цифри. Якщо показань немає, оператор може визначити обсяг споживання за середніми плановими нормами.

Щоб мати підтвердження на випадок спору щодо нарахувань, після передавання показань через кабінет або чат-бот збережіть знімок екрана. Якщо повідомили цифри телефоном, запишіть дату й час дзвінка та номер звернення.

Як повідомляв "Телеграф", власникам квартир можуть нараховувати плату за тепло, навіть якщо вони не живуть у помешканні й не вмикають батареї. Детальніше – у роз’ясненні про нарахування.